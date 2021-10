Covid-19 : peu vaccinée, la Nouvelle-Calédonie fait face à une épidémie plus meurtrière que prévu

La pandémie flambe en Nouvelle-Calédonie. En un mois, les 280.000 habitants de l'île de l'est de l'Océanie ont été totalement submergés par le variant Delta. Le 6 septembre dernier, seuls trois cas de Covid-19 avaient été détectés. Un mois plus tard, les compteurs affichent 8860 nouvelles contaminations. Désormais, les hôpitaux voient arriver un flux de patients important : plus de 300 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 59 en réanimation.

185 décès ont également été enregistrés durant cette période. Un indicateur supérieur d'environ 40% par rapport aux prévisions des scientifiques. "Nous nous apercevons que nous sommes sur des proportions (de morts) qui sont plus importantes en Nouvelle-Calédonie. Cela a été une surprise, même si les médecins mentionnaient que le pays était plus vulnérable", a déclaré Morgan Mangeas, spécialiste en modélisation épidémiologique à l'Institut de recherche pour le développement, à Nouvelle-Calédonie La 1ère.

En effet, le profil de la population face au Covid-19 inquiète. La forte mortalité est, en partie, imputable à la mauvaise santé des Calédoniens. 67,3% de la population y est en surpoids ou obèse (37%), et près de 50.000 personnes sont en longue maladie, dont 15.000 à cause du diabète. "L'obésité entraine une constellation de pathologies comme le diabète, la tension, l'insuffisance respiratoire et les apnées du sommeil, et chacune d'elle est un facteur de comorbidité", explique le Dr Joël Kamblock, cardiologue et membre d'un collectif médical Covid-19, qui note que les modes de vie communautaires des Océaniens facilitent la propagation du virus.