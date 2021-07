Covid-19 : où le variant Delta circule-t-il le plus en Europe ?

"Vacances doivent rimer avec vigilance". Une semaine après la mise en garde l'OMS sur le risque de nouvelle vague en Europe où la situation "évolue rapidement" sous la poussée de la souche Delta, Gabriel Attal a évoqué une situation qui "se détériore rapidement" dans l'Hexagone. "Nous pourrions suivre la même trajectoire que nos voisins (...) Le variant peut gâcher l'été", a-t-il souligné, s'appuyant notamment sur l'exemple du Royaume-Uni, de l'Espagne et du Portugal où la situation épidémique est peu encourageante.

Le nombre de cas pourrait même atteindre "50.000 par jour d'ici au 19 juillet", date à laquelle le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics clos en Angleterre, a annoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui prévoit de lever à cette date les dernières restrictions liées au virus. Ce dernier a expliqué vouloir "permettre aux gens de prendre leurs propres décisions éclairées sur la façon de gérer le virus" tout en reconnaissant que la pandémie est "loin d'être terminée".

"Au Royaume-Uni, le variant delta a désormais totalement supplanté le variant britannique et la hausse des cas est exponentielle", a rappelé le porte-parole du gouvernement. Outre-Manche, l'envolée des contaminations attribuées au variant Delta se poursuit malgré une large couverture de la vaccination, sans toutefois que celle-ci ne s'accompagne pour l'heure d'une flambée des hospitalisations et des décès.

"En Espagne et plus spécifiquement en Catalogne, le taux d'incidence a explosé atteignant 600 chez les jeunes et de nouvelles restrictions viennent d'être mises en place", a également souligné Gabriel Attal. À titre de comparaison, dans les Landes ou à Paris où le seuil d'alerte est franchi, le taux d'incidence est douze fois moins important (50 cas pour 100 000 habitants).

Au dernier recensement, 3462 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures dans cette région du nord-est de l'Espagne. Rapporté à la population française, cela équivaut à 30.000 nouveaux cas en France, tel que recensé notamment en mars dernier lors de la troisième vague épidémique. Au vu de la détérioration de la situation, la Catalogne a décidé mardi de réimposer des restrictions pour freiner l'augmentation "exponentielle" des cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours, principalement chez les jeunes. Les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes dans des espaces clos devront fermer à partir de cette fin de semaine et il faudra présenter un test antigénique ou PCR négatif, ou être vacciné, pour participer à des évènements en plein air réunissant plus de 500 personnes.