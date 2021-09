Covid-19 : la vaccination et le pass sanitaire efficaces pour contenir l'épidémie, selon l'Institut Pasteur

Ces réductions pourraient être atteintes sans confinement ni couvre-feu, mais "en appliquant les gestes barrières, le port du masque, un certain degré de distanciation physique, le tester-tracer-isoler et le pass sanitaire", écrivent les scientifiques. Alors que le précieux sésame nécessaire pour se rendre dans de nombreux lieux pourrait perdurer après le 15 novembre , les chercheurs préviennent d'ores et déjà que "l'arrêt de toutes mesures de contrôle pourrait conduire à un stress important sur le système de santé" et appellent à maintenir "les efforts actuels pour limiter la transmission".

À ce jour, selon le ministère de la Santé, près de 49,2 millions de Français sont au moins en partie vaccinés, soit 73% de la population totale. Un niveau "supérieur" aux hypothèses réalisées par l'Institut Pasteur en juin, mais les chercheurs mettent en garde face au risque de propagation du virus par les Français encore non-vaccinés. "Ils contribuent de façon importante à la pression sur l'hôpital", avertissent les auteurs de l'étude . "Dans notre scénario de référence, les personnes non-vaccinées de plus de 60 ans représentent 3% de la population, mais 43% des hospitalisations."

Les scientifiques rappellent ainsi qu'il s'avère "essentiel que la couverture vaccinale chez les plus fragiles soit aussi haute que possible". "Les personnes non-vaccinées contribuent de façon disproportionnée à la transmission", poursuivent les chercheurs, qui vantent encore les bienfaits du pass sanitaire : "des mesures de contrôle ciblant cette population pourraient maximiser le contrôle de l'épidémie tout en minimisant l'impact sociétal par rapport à des mesures non ciblées."

Toutefois, vaccination ne doit pas être synonyme de relâchement. "Avec le variant Delta, les personnes vaccinées sont moins bien protégées contre l'infection, même si la protection reste très élevée contre les formes graves", rappelle l'Institut Pasteur. "Nous nous attendons à ce qu'à peu près la moitié des infections aient lieu chez des personnes vaccinées (alors que ce groupe représente plus de 70% de la population). Il est donc important que les personnes vaccinées continuent de respecter les gestes barrières et de porter un masque pour se protéger de l'infection et éviter de contaminer leurs proches."