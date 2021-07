Variant Delta : la liste des 58 communes du Var où le masque obligatoire est rétabli dès vendredi

Le Var sous tension. Selon le secrétaire général de la préfecture du Var, Serge Jacob, le taux d'incidence "a plus que doublé" dans le département en l'espace de quelques jours. Il s'élève désormais à 103, contre 40 une semaine plus tôt. Certaines communes ont même "un taux d'incidence qui dépasse les 900", souligne le représentant. Pire, 16 clusters ont récemment été détectés dans le var et les hospitalisations repartent à la hausse. Le taux d’occupation des services de réanimation avoisine les 88 %.

Face à la flambée épidémique dans le département, les autorités locales ont décidé de durcir le ton. L'obligation du port du masque à l'extérieur - pour toutes les personnes de plus de 11 ans - fait ainsi son retour dans 58 communes. Toutefois, cette mesure ne s'applique pas dans les espaces naturels comme les forêts ou la plage. Les utilisateurs d'un moyen de déplacement individuel ou les personnes exerçant une activité physique et sportive ne sont pas non plus concernées. Même chose pour les personnes en situation de handicap, munies d'un certificat médical.