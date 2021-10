Covid-19 : que sait-on de l'"AY4.2", sous-variant du Delta et potentiellement plus contagieux ?

Identifié en juillet au Royaume-Uni, il est désormais présent dans 27 pays. Ce sous-variant du très contagieux Delta, apparu initialement en Inde et qui avait provoqué une reprise de l'épidémie en fin de printemps et début d'été, est intitulé l'"AY4.2".

Ce variant Delta a été identifié dès le mois de juillet au Royaume-Uni. Aujourd'hui, 14.000 Britanniques l'auraient contracté, ce qui représentait la semaine dernière 6% des cas dans le pays. En tout, des cas ont été repérés dans 27 pays, dont le Danemark, les États-Unis ou encore la France, où 14 personnes auraient été positives au Covid avec ce sous-variant.

"On commence à avoir des données qui disent que oui, il semblerait qu'il soit plus transmissible", constate l'épidémiologiste et biostatisticien Jonathan Roux, sur le plateau de LCI (vidéo de tête). En effet, selon l'agence de santé publique britannique, "des éléments préliminaires semblent prouver qu'il présente un taux de transmission plus élevé par rapport au Delta".

Cependant, les recherches sont toujours en cours pour déterminer "si c'est lié à un changement dans le comportement du virus ou aux conditions épidémiologiques", alors que le Royaume-Uni subit l'un des pires niveaux de contamination au monde. Pour certains scientifiques cependant, cette vague serait surtout liée à l'absence de restrictions, à la baisse d'immunité des plus fragiles, vaccinés très tôt au Royaume-Uni et à la faible vaccination des adolescents.