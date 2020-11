Qui est Stéphane Bancel, le PDG français à la tête du laboratoire Moderna Therapeutics ?

Dès janvier, Stéphane Bancel a vu juste. Alors qu’il se trouvait à Davos, pour le forum économique mondial, le patron de Moderna a compris l’ampleur qu’allait avoir le coronavirus sur le monde. "Un matin de janvier, j'étais à Heathrow, Stéphane était à Davos. Au téléphone, nous avons discuté de ce qui se passait à Wuhan, carte des vols internationaux en main. Stéphane était déjà en contact avec le National Health Institute pour les pousser à agir", explique aux Echos, Thierry Bernard, ami de Stéphane Bancel et patron de la biotech Qiagen. Stéphane Bancel ne perd pas de temps et va alors lancer des recherches à Moderna pour trouver un vaccin. Il décide de miser sur les biotechnologies.

Si Moderna en est là aujourd’hui, c’est en partie grâce à Stéphane Bancel. Avant d'arriver dans la société, il est passé par l’entreprise pharmaceutique bioMérieux, devenant même directeur général délégué entre 2007 à 2011. Puis, il y a neuf ans, un an après la création du laboratoire Moderna, le Marseillais se lance dans l'aventure et est nommé PDG du groupe. En seulement dix ans, cet ingénieur diplômé en génie chimique et biomoléculaire à l’École Centrale de Paris et d’un MBA à Harvard va réussir à lever près de cinq milliards de dollars.