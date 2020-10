Plus de 52.000 cas de Covid-19 en 24h : comment expliquer une deuxième vague aussi forte ?

Arnaud Fontanet membre du conseil scientifique et épidémiologiste, explique : "On sait tous que pendant l'été on a relâché nos comportements, les gens se sont revus, ont fait des dîners entre amis..." Pendant les mois estivaux, le virus a surtout touché les jeunes. Mais dès septembre, les personnes plus âgées ont commencé elles-aussi à être de plus en plus contaminées.

Terminé alors les verres en terrasse, les rendez-vous sur la plage ou les pique-niques dans les parcs. Les Français se retrouvent en intérieur, dans des espaces clos, sans forcément aérer à cause du froid : le meilleur endroit où le virus peut se réfugier. Martin Blachier, médecin de santé publique, le confirme, “l'épidémie accélère quand les gens sont le moins en extérieur”. Et les courbes le montrent, “plus la fréquentation des parcs et jardins est importante, plus l'épidémie va doucement et moins la fréquentation des parcs et jardins est élevée, plus l'épidémie reprend”.