Rentrée scolaire : faut-il craindre une reprise de l'épidémie ?

En cause, notamment, la mutation du virus détectée au Royaume-Uni. Cette souche suscite beaucoup d'inquiétudes. La société anglaise de pédiatrie a même du démentir qu'elle avait provoqué une explosion des hospitalisations d'enfants au Royaume-Uni. après que l'infirmière en chef d'un hôpital de Londres a alerté les médias. Pour autant, l'explosion du nombre de cas dans l'ensemble de la population a contraint les autorités à prendre des mesures strictes et de reporter la rentrée scolaire dans une partie du pays.

Faut-il prendre une décision similaire en France, alors que les températures ne cessent de baisser et que l'effet des fêtes de fin d'année menace de se faire rapidement sentir sur le nombre de contaminations ? Pour Fabienne Kochert, présidente de l'association française de pédiatrie ambulatoire, il n'en est pas question. "D'après les dernières données que nous avons, il n'y a pas d'indication à remettre en cause la rentrée scolaire", explique la pédiatre à LCI. "Les écoles étaient restées ouvertes jusqu'aux vacances, et il n'y a pas eu de grosse catastrophe", rappelle-t-elle. "Avec le variant, il se dit que le virus serait un peu plus contagieux entre les enfants, mais même les infectiologues anglais que nous avons interrogés nous répondent qu'ils n'en savent pas assez."