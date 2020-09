Covid-19 : la situation à Marseille est-elle "égale à celle de Paris", comme l'assurent les élus locaux ?

Le débat prend des airs de Classico. D'un côté le ministre de la Santé, qui a annoncé ce mercredi depuis Paris que la métropole d'Aix-Marseille passait en "zone d'alerte maximale", entraînant notamment la fermeture totale des bars et restaurants à partir de samedi. De l'autre les élus marseillais, que cette déclaration a plongé dans l'incompréhension. Vent debout, ils répètent que la situation dans la deuxième ville de France n'est pas catastrophique, et qu'elle serait même similaire à celle de la capitale. Alors, qui sort réellement gagnant de ce triste de match ?

Pour appuyer son propos, l'élu de gauche a avancé le "taux de positivité" dans les Bouches-du-Rhône. De fait, selon les chiffres de l'ARS PACA et de Santé publique France , depuis le 14 septembre, ce taux est 8,2% dans le département, contre 10% pour la capitale. Même constat pour le deuxième argument de Benoit Payant, à savoir celui du dépistage. S'il a dit, à tort, que sont territoire était "le plus testé en France" - il est en fait dépassé par le département du Nord, qui a réalisé 67.700 tests sur la semaine glissante - les Bouches du Rhône dépistent en effet plus massivement que Paris. Ainsi, plus de 54.018 tests y ont été réalisés en 7 jours, contre 46.498 pour la capitale.

Pourquoi alors, tandis que ces chiffres montrent bien que la situation dans les deux plus grandes villes de l'Hexagone est similaire, seule Marseille a été "sanctionnée", pour reprendre les termes des élus locaux ? Car ce ne sont pas les indicateurs choisis par le ministère de la Santé pour classer les départements. Lors de sa conférence de presse de mercredi, Olivier Véran a précisé que trois critères permettraient désormais d'établir la situation sanitaire sur les territoires. Il s'agit du taux d'incidence dans la population globale, du taux d'incidence pour les 65 ans et plus et enfin de la part des patients atteints du coronavirus en réanimation. Et c'est sur ces deux derniers points que la situation s'aggrave à Marseille.

Comme nous l'avons vu ci-dessus, si le taux d'incidence diminue de façon générale dans la population marseillaise, ça se complique à mesure qu'on avance dans l'âge. D'après Santé Publique France, sur toutes les classes d'âge au dessus de 60 ans, le taux d'incidence est plus haut à Marseille et il est même presque deux fois plus élevé chez les 90 ans et plus, avec 219,3 malades pour 100.000 habitants dans les Bouches-du-Rhône contre 78,8 cas pour 100.000 habitants dans la capitale.