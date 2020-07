Covid-19 : deux projets de vaccins "produisent une réponse immunitaire importante" contre le virus STEVE PARSONS / POOL / AFP

ESPOIR - Des essais cliniques distincts, un britannique et un chinois, ont révélé ce lundi que deux projets de vaccins étaient prometteurs pour contrer la pandémie de Covid-19.

Et si nous étions sur la bonne voie pour trouver un vaccin efficace contre la Covid-19 ? C'est ce que révèlent deux projets de vaccins contre le Covid-19, ayant produit une réponse immunitaire importante et démontré leur sûreté pour les patients, selon les résultats de deux essais cliniques distincts, un britannique et un chinois. Le premier, développé par l'université d'Oxford en partenariat avec AstraZeneca, a généré "une forte réponse immunitaire" dans un essai sur plus de 1000 patients. Le second, soutenu par CanSino Biologics, a provoqué une forte réaction en termes d'anticorps dans un autre essai chez la plupart des quelque 500 participants.

Un vaccin "fabriqué facilement à grande échelle"

Ces essais cliniques publiés ce lundi par la revue médicale britannique The Lancet sont encore dans une phase préliminaire (phase 1/2 et phase 2), et leur efficacité devra être établie dans un essai de phase 3, sur un nombre de participants plus important, avant d'envisager leur commercialisation à grande échelle. Ces résultats étaient malgré tout très attendus : de nombreux chercheurs et laboratoires dans le monde se livrent à une course contre la montre pour trouver un vaccin sûr et efficace contre le Covid-19.

"Si notre vaccin s'avère efficace, c'est une option prometteuse, car ce type de vaccin peut être fabriqué facilement à grande échelle", a commenté Sarah Gilbert, chercheuse à l'université d'Oxford.

Le vaccin d'Oxford et celui de CanSino sont basés sur un adénovirus modifié, qui ne se réplique pas ; ce qui les rend plus sûrs notamment pour les patients fragiles. Aucun des deux essais n'a enregistré d'effet indésirable grave. Les effets secondaires les plus observés ont été de la fièvre, de la fatigue et une douleur au point d'injection du vaccin.

