La barre des 6 000 patients en réanimation franchie, une première depuis le mois d’avril 2020

Le chiffre est symbolique. Ce lundi, on comptait 6 001 personnes dans les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) contre 5 978 malades la veille, selon les chiffres publiés par Santé publique France. En 24 heures, 470 patients ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 218 nouveaux patients la veille. Depuis une dizaine de jours, le nombre de patients en réanimation était proche de 6 000. Un chiffre en deçà du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7 000) mais supérieur à celui de la deuxième vague à l'automne (4 900).

C'est dans un tel contexte sanitaire que le président Emmanuel Macron a esquissé lundi, jour de rentrée scolaire, les contours du déconfinement avec un possible assouplissement du couvre-feu et une réouverture "par étapes" des restaurants. En visite dans une école de Melun (Seine-et-Marne), Emmanuel Macron a insisté une nouvelle fois sur l'importance de la reprise des cours, l'école "permettant de lutter contre les inégalités sociales et de destin."

Au tableau, le chef de l'État a été interrogé par de nombreux élèves. À une question concernant le couvre-feu, il a répondu "on va essayer de le décaler... promis, on va le décaler un peu. Parce que 19 h, c’est tôt je suis d’accord." Emmanuel Macron devrait expliquer aux Français les détails du plan de déconfinement du pays "au plus tard le 5 mai".

Mais du côté des épidémiologistes, certaines voix s'élèvent contre la volonté du gouvernement de lever le pied... Dans les colonnes de l'Express, l'épidémiologiste Mahmoud Zureik a exprimé ses réticences estimant qu'il est encore trop prématuré pour déconfiner le pays.