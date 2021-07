"Un impératif éthique" : l'Académie nationale de médecine préconise la vaccination obligatoire dès 12 ans

Si l’ensemble de la population âgée de 12 ans et plus devrait se soumettre à cette obligation, le document insiste sur la vaccination des soignants et plus largement “le personnel hospitalier paramédical et administratif, les ambulanciers, les pompiers, etc”. “Les médecins et pharmaciens partagent un devoir d’exemplarité vis-à-vis de leurs patients et un rôle majeur dans la promotion de la vaccination”, estiment les auteurs du communiqué. Avant d’affirmer : “Surseoir à l’obligation vaccinale des soignants revient à consentir implicitement à de nouvelles contaminations liées aux soins”.