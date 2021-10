Covid-19 : une baisse de 45% du nombre de tests réalisés depuis la fin de leur gratuité

Depuis le 16 août, il était déjà possible d'observer une baisse du nombre de tests réalisés. Cependant, l'évolution était régulière et plutôt légère. Ainsi, entre le 24 septembre et le 1er octobre, le nombre de tests réduisait de 3%, la semaine suivante, la baisse était de 3%. Mais entre le 8 octobre et le 15 octobre, jour où les tests deviennent payants, la chute est de 45%.

Les données de Santé Publique France montrent également un pic du nombre de tests le jeudi 14 octobre, la veille de l'entrée en vigueur du non-remboursement des tests. Les personnes non-vaccinées semblent profiter une dernière fois d'un test gratuit, d'une durée de 72 heures, avant le week-end. Cependant, cela ne sera plus possible dorénavant ; ce qui inquiète pour le suivi de l'épidémiologie. D'autant que les données montraient également cette dernière semaine un léger rebond de l'épidémie.

Cependant, sur les trois derniers jours, la courbe, elle, s'infléchit, semblant attester que la tendance à la hausse a été stoppée et qu'elle ne peut plus en tout cas être mesurée à travers l'analyse des résultats des tests Covid.