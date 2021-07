"Une frange capricieuse et défaitiste" : Gabrial Attal charge les opposants au pass sanitaire

Après la pédagogie, puis le durcissement des mesures, l'exécutif assène les coups. Dimanche, dans une interview au Parisien, le porte-parole du gouvernement s'en est violemment pris aux manifestations organisées en opposition à l'extension du pass sanitaire, annoncé lundi dernier par Emmanuel Macron et qui sera au menu du Conseil des ministres du 19 juillet.

Gabriel Attal a ainsi distingué deux France. D'après lui, l'une est "laborieuse et volontariste, [et] veut mettre le virus derrière elle et travailler". Cette dernière, "largement majoritaire", est à distinguer d'une autre, "une frange capricieuse et défaitiste, très minoritaire, qui se satisferait bien de rester dans le chaos et l’inactivité". "Entre les deux, il a évidemment des Français qui doutent sincèrement, à convaincre", a-t-il toutefois concédé.