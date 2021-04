Vaccin AstraZeneca pour les plus de 55 ans : "Nous avons plus de volontaires que de doses disponibles"

Le mal-aimé de la campagne vaccinale va-t-il (enfin) prendre son envol ? Depuis plusieurs mois, le vaccin AstraZeneca enchaîne les déconvenues. Entre les retards de livraisons, les rares cas de thrombose observés après son administration et la variation du public éligible, le produit suédo-britannique n'en finit plus de faire parler de lui. Pour lui permettre de décoller et de vacciner un maximum de Français, le gouvernement a ouvert à compter de ce lundi la vaccination avec AstraZeneca (puis Johnson & Johnson) aux personnes âgées de plus de 55 ans sans comorbidités, qui ne devaient initialement être éligibles qu'à partir de mi-mai.