Efficacité, effets secondaires... les espoirs (et les questions) autour du vaccin Johnson&Johnson

Le sérum de Johnson & Johnson est un vaccin unidose appelé Janssen Covid-19, qui peut être stocké à des températures de réfrigérateur. Il s'agit du "quatrième vaccin qui vient compléter l'arsenal vaccinal", a ainsi rappelé lors d'un point presse Dominique Le Guludec, présidente de l'autorité sanitaire française, rappelant que les trois premiers, Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca/Oxford, nécessitent, eux, une seconde injection. Celui-ci "reste stable en étant transporté à une température d'entre 2 et 8 degrés Celsius, une température de réfrigération standard, qui aidera à faciliter une mise en œuvre à grande échelle dans le monde" a de son côté précisé le directeur scientifique de l'entreprise américaine, Paul Stoffels.

Fabriqué par Janssen-Cilag, filiale du laboratoire Johnson & Johnson, ce vaccin à vecteur viral est efficace à 85% contre les formes graves et à 66% en général, selon les résultats de l'essai clinique, qui a porté sur environ 40.000 personnes. Des données sur une fraction des participants ont également conclu à une efficacité d'environ 70% pour empêcher les formes asymptomatiques de la maladie. "Nous avons conduit notre étude au niveau mondial, sur trois continents: les Etats-Unis, l'Amérique du Sud, et l'Afrique du Sud, dans des circonstances très difficiles de pic épidémique. Nous connaissons maintenant l'efficacité du vaccin sur les variants, et nous pouvons montrer qu'indépendamment de la région, du variant ou de l'âge, vous êtes protégé contre les formes graves de la maladie, les hospitalisations et la mort, a encore souligné le directeur scientifique de l'entreprise américaine, Paul Stoffels. Et de poursuivre : "Cette protection est de 85% pour les formes graves, et même de 100% contre l'hospitalisation et la mort, jusqu'ici nous n'en avons pas vu (chez les personnes vaccinées). C'est le défi le plus important dans cette pandémie."

Les effets secondaires les plus fréquemment observés lors des essais cliniques étaient une douleur à l'endroit de l'injection, des maux de tête, de la fatigue et des douleurs musculaires. En Afrique du Sud, au moins un cas d'anaphylaxie, à savoir une grave réaction allergique, a été observé, selon l'entreprise. De telles réactions, quoique très rares, ont aussi été rapportées après des injections des vaccins de Moderna et Pfizer.