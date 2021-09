Vaccin : le Pfizer/BioNTech est "sûr" pour les 5-11 ans, affirment les deux laboratoires

Pfizer et BioNTech donnent leur feu vert pour une campagne ciblant les plus jeunes. Leur vaccin contre le Covid-19 est "sûr" et "bien toléré" par les enfants de 5 à 11 ans, selon les résultats d'une étude relayés lundi 20 septembre par les laboratoires. Prochaine étape pour les deux entreprises : la transmission de leurs données aux autorités "dès que possible", pour que celle-ci puissent décider – ou non – d'ouvrir la vaccination à cette tranche d'âge.