Covid-19 : l'objectif du gouvernement est d'avoir vacciné 70 millions de personnes d'ici fin août

Ce dernier a ensuite donné les objectifs que l'État se fixe chaque mois. "Probablement, 4 millions de Français (vaccinés, ndlr) fin février. 9 millions à la fin du mois de mars. 20 millions à la fin avril. 30 millions à la fin mai. 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte. 57 millions à la fin du mois de juillet" et enfin "70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population, d'ici à la fin août."

Cependant, "dans une circonstance que je précise", nuance-t-il, "c'est si la totalité des vaccins que nous avons commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales". Car à ce jour, seul le vaccin Pfizer/BioNTech est administré aux personnes prioritaires. La France attend de voir arriver sur son territoire les vaccins AstraZeneca/Oxford et Moderna, moins coûteux et plus faciles à produire ainsi qu'à stocker. Pour l'heure, "on est dans la même situation que nos voisins allemands, italiens et espagnols", également dans l'expectative des nouveaux vaccins, souligne Olivier Véran.