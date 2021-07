L'UE dépasse enfin les États-Unis dans la course à la vaccination

Les meneurs semblent rencontrer un plafond de verre. Après leur sprint, certains pays ont désormais du mal à tenir le rythme des vaccinations. Et c'est notamment le cas des États-Unis. Dans cette course au vaccin qui s'apparente à un marathon, ils sont devancés depuis ce lundi 19 juillet par l'Union européenne, qui avait pris du retard au démarrage.

Depuis la mi-avril, la campagne américaine patine. Faute de pouvoir mettre en place des pass sanitaires - inenvisageables dans la majorité des États - les autorités ont bien du mal à motiver les plus sceptiques à prendre la route des centres de vaccination. En trois mois, cet État dans le peloton de la course à la vaccination est ainsi passé de 10 doses pour 100 personnes administrées par jour à 1,6 dose.

Au contraire, le Vieux continent vaccine de plus en plus vite. Depuis le 1er juin, il dépasse son voisin d'Outre Atlantique, avec 7 doses administrées par jour pour 100 personnes, selon les données des autorités mises en ligne par OurWorldinData. La France devance même l'Allemagne en termes de rapidité de la vaccination, avec 8 doses par jour, contre 7 pour notre voisin d'outre-Rhin. Seule l'Italie et le Portugal prennent les devants dans l'Union européenne, avec respectivement 9 doses pour 100 habitants et 10,4.