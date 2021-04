Plus de 10.000 personnes vaccinées jeudi alors qu'elles n'y avaient pas droit

Malgré tout, et même s'il a annoncé un élargissement de la vaccination à toutes les "personnes majeures souffrant de maladie chronique", le ministre de la Santé se refuse pour l'instant à ouvrir en grand les vannes avant la date fixée par le président de la République : le 15 juin pour les personnes âgées de plus de 18 ans. "Après la mi-mai, on pourra encore accélérer. À un moment, nous aurons protégé les plus fragiles et nous aurons des livraisons de vaccins encore plus importantes", indique-t-il d'abord avant de préciser sa pensée. "Si nous disions aujourd'hui à 40 millions de Français de prendre rendez-vous, [...] il y aurait un effet embouteillage. Ce n'est pas rendre service aux centres de vaccination que de voir affluer des masses de personnes", souligne Olivier Véran.