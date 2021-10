Covid-19 : de nouvelles études confirment l'efficacité du mélange de vaccins

Une réponse immunitaire toujours plus importante ? C'est ce que pourrait avoir démontré de nouvelles études, publiées cette semaine, et qui montrent que les schémas vaccinaux réalisés avec deux types de vaccins différents pourraient finalement apporter une protection plus importante qu'un schéma vaccinal réalisé avec le même vaccin.

Publiée dans Nature, la première étude a été notamment portée par les Hospices civiles de Lyon (HCL), le CHU de Saint-Etienne ou encore, le milieu universitaire lyonnais et stefanois. Les scientifiques français ont comparé les données de plus de 2500 personnels soignants qui ont reçu une combinaison Astra Zeneca/Pfizer avec celles de plus 10.000 autres soignants qui ont reçu deux doses Pfizer.

Parmi ces personnes travaillant aux hôpitaux de Lyon, moins de 1 % des sujets a été contaminé par le SARS-CoV-2 après un schéma de vaccination complet. De plus, selon les HCL, "les chercheurs et chercheuses ont relevé une protection environ deux fois plus importante vis-à-vis de l’infection, dans le groupe ayant reçu la combinaison AstraZeneca/Pfizer".

"Les anticorps générés après une vaccination hétérologue, sont plus efficaces pour neutraliser les différents variants du SARS-CoV-2, que ceux générés après une vaccination homologue", précise ainsi le professeur Stéphane Paul, du CHU de Saint-Etienne, et qui a également pris part à l'étude.