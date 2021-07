Vaccination : il y a désormais "une décorrélation entre les hospitalisations et les diagnostics", affirme Olivier Véran

Avec une bonne nouvelle à la clé. Selon des études de l'Inserm et de Santé publique France, "il y a une décorrélation entre les hospitalisations et les diagnostics", c’est-à-dire qu'"il y a moins de patients hospitalisés pour formes graves du Covid dans notre pays qu’il y en avait lors des vagues précédentes pour le même nombre de contaminés", a expliqué le ministre de la Santé.

Et cela est à mettre sur le compte de la vaccination : "C'est la deuxième information confirmée : on a beaucoup moins de risques de développer des formes graves et donc d'être hospitalisé et d'aller en réanimation quand on est vacciné", a-t-il insisté, ajoutant que "plus de 500.000 rendez-vous de vaccination ont été ouverts sur tout le territoire et plusieurs centaines de milliers seront disponibles dans les prochains jours".