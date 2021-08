L'Union européenne a atteint son objectif de 70% des adultes complètement vaccinés Ishara S. KODIKARA / AFP

SUCCÈS - La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce mardi que l'UE avait atteint son objectif de 70% d'adultes complètement vaccinés. La fracture vaccinale entre les pays du Vieux continent reste néanmoins importante.

Tandis que la France s'apprête à atteindre l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés, l'Union européenne a atteint ce mardi son objectif de 70% d'adultes complètement vaccinés avec un peu d'avance, a annoncé la présidente de la Commission européenne. L'UE espérait atteindre ce but avant la fin de l'été. Mais "nous devons aller plus loin ! Davantage d'Européens doivent se faire vacciner", a estimé Ursula von der Leyen sur Twitter.

Quatre vaccins ont été autorisés dans l'UE par l'Agence européenne des médicaments (EMA) : Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (deux doses nécessaires) et Johnson&Johnson (une seule injection). "Nous pouvons être fiers que notre stratégie vaccinale ait atteint son but, avec la participation des États membres et des citoyens", a commenté la commissaire à la Santé Stella Kyriakides. "Mais nous ne pouvons nous arrêter là. Pour être en sécurité, nous devons aller au-delà des 70% en raison des nouveaux variants", a-t-elle averti. "Pour sortir de la pandémie, nous devons vacciner, vacciner, vacciner", a-t-elle martelé.

Des centaines de milliers de morts encore possible d'ici au 1er décembre 2021

Le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde et désormais dominant, est environ 40% à 60% plus transmissible que le variant Alpha. Les personnes infectées par le variant Delta ont deux fois plus de risque d'être hospitalisées pour Covid-19 que celles contaminées par le variant Alpha, selon une étude britannique publiée samedi. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) redoute ainsi que la pandémie fasse 236.000 morts supplémentaires en Europe d'ici le 1er décembre, se déclarant préoccupée par la stagnation du rythme des vaccinations sur le continent. En Bulgarie, le taux d'adultes totalement vaccinés est d'environ 20%, 32,8% en Roumanie, 49% en Slovaquie et 58,1% en Pologne alors qu'il atteint 72,5% en France, 70,6% en Allemagne, 76,7% en Espagne, 82,4% au Portugal et 85,5 % en Irlande, selon les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Au-delà de son appel à une vaccination encore plus massive, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a appelé à "soutenir la vaccination dans le reste du monde avec nos partenaires", alors que l'UE participe notamment au mécanisme Covax qui vise à fournir des vaccins aux pays les plus pauvres.

Neuf mois après les premières injections dans le monde, la fracture vaccinale entre pays riches et pays pauvres est en effet toujours béante. À ce jour, seuls 1,4% des habitants de pays à faibles revenus ont bénéficié d’au moins une dose de vaccin contre le Covid, selon les données consolidées par Our world in data.

La rédaction de LCI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.