Vaccination : quelles sont les recommandations pour les femmes enceintes ?

Pourquoi, alors, avoir tant attendu pour préconiser la vaccination dès les trois premiers mois de grossesse ? "Jusqu'à présent nous n'avions pas communiqué sur une vaccination lors du premier trimestre par manque de recul scientifique et pour éviter l'amalgame entre fausse couche spontanée et vaccination, ce qui aurait freiné la campagne vaccinale", assure à franceinfo la professeure Joëlle Belaisch-Allart, présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF), détaille la gynécologue.

En quoi le recul scientifique est-il aujourd'hui suffisant ? En France, l'ANSM se base notamment sur une étude parue dans The New England Journal of Medicine et réalisée aux États-Unis, où la vaccination des femmes enceintes a été rendue possible dès l'ouverture de la campagne de vaccination, en décembre 2020. Les auteurs se sont appuyés sur les données de santé de plus de 35.000 femmes enceintes ayant reçu une première injection d’un vaccin à ARNm (53,9 % de Pfizer/BioNtech et 46,1 % de Moderna). "La fréquence des effets indésirables locaux et systémiques chez les futures mères est similaire à ce qui est observé dans la population générale", indique l'agence, qui conclut : "À ce jour, les données ne mettent pas en évidence de risque pour la femme enceinte et le futur enfant".

De son côté, le centre de référence sur les agents tératogènes (Crat) rappelle, dans un article mis à jour le 22 juillet, que dans cette même étude, sur le suivi en cours de 4000 femmes enceintes vaccinées, 25% l'ont été lors de leur premier trimestre et qu'actuellement leurs grossesses sont toujours en cours.