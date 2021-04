Covid-19 : une troisième dose de vaccin recommandée pour les personnes immunodéprimées

Cette recommandation concerne les transplantés d'organes solides, les transplantés récentes de moelle osseuse, les patients dialysés, ainsi que les patients atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort de type anti-CD20 ou anti-métabolites, précise la DGS.

"Ce sont des populations dites vulnérables, car elles ont beaucoup plus de risques de faire une forme plus grave d'infection au Covid-19 par rapport à la population générale", analysait ces derniers jours pour LCI le Pr Gilles Blancho, directeur de l'Institut de transplantation urologie-néphrologie au CHU de Nantes et président de la Société francophone de transplantation. En cause, le manque de production d'anticorps malgré deux injections.