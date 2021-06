Covid-19 : quels sont les départements qui vaccinent le moins ?

Verdict : les inégalités territoriales sont flagrantes, avec un certain nombre de départements aux taux de vaccination bien plus faibles qu'ailleurs. Lesquels ? Quelles sont les pistes avancées pour expliquer de telles disparités ?

C'est une nouvelle source de données riche en enseignements. Pour la première fois vendredi, l’Assurance Maladie (CNAM) a dévoilé une cartographie de la vaccination en France basée sur le lieu de résidence et non sur le seul lieu d’injection qui servait jusque-là de base à Santé publique France pour mettre quotidiennement ses données à jour.

S'agissant des personnes âgées de plus de 75 ans, les départements où les taux de vaccination sont les plus faibles sont les départements d’Outre-Mer, suivis de la Corse, des Alpes-de-Haute-Provence et de la Seine-Saint Denis. A contrario, les départements de la façade atlantique et particulièrement en Bretagne, comptent le plus grand nombre de personnes de plus de 75 ans vaccinées.

Tous âges confondus, les départements d’Outre-Mer sont là encore ceux qui enregistrent les plus faibles taux de vaccination. Viennent ensuite les départements l'Île-de-France à commencer par la Seine-Saint-Denis où seuls 22% de la population ont reçu une première injection (contre 34,3 à l'échelle nationale) et 9,5% sont complétement vaccinés (contre 15,8% à l'échelle nationale). Dans le sillage de ce département, le Val-d’Oise compte 29% d'habitants ayant reçu une première dose de sérum et 12% d'habitants complétement vaccinés. Cette proportion atteint 30% en Essonne (avec 12,6% de la population pour qui la vaccination est terminée) et du Val-de-Marne (13,2%). Suivent les Hauts-de-Seine et les Yvelines où 14,2% des habitants sont entièrement vaccinés et la Seine-et-Marne (11,6%). Pour ce qui concerne la capitale, 15,9% des Parisiens ont reçu leurs deux doses de vaccin.