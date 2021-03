Covid-19 : la HAS propose que 252.000 vaccinateurs supplémentaires soient mobilisés, dont les vétérinaires et les dentistes

Dans un avis rendu ce vendredi sur l'élargissement des compétences vaccinales dans la lutte contre le Covid-19, la Haute Autorité de Santé (HAS) propose de donner la possibilité de vacciner à 252.000 professionnels supplémentaires, dont les vétérinaires et les chirurgiens-dentistes. "Dans le contexte caractérisé par une circulation du virus SARS-COV-2 à un niveau élevé, avec une diffusion rapide de nouveaux variants (...) et la prévision d’approvisionnements conséquents en vaccins contre le SARS-COV-2 à partir du mois d’avril 2021, la mise en place d’une organisation compatible avec une vaccination de masse doit être engagée", déclare l'autorité dans un communiqué.

En ville et en centre de vaccination, les pharmaciens mutualistes et les chirurgiens dentistes pourront rejoindre les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens d'officine et les sapeurs-pompiers. En centre de vaccination exclusivement, les vétérinaires et les étudiants en médecine et en soins infirmiers seront également habilités à vacciner, tout comme les pharmaciens exerçant dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale ou relevant des services d’incendie et de secours, les pharmaciens des marins-pompiers de Marseille, les manipulateurs de radiologie et les techniciens de laboratoire. La HAS propose d'autre part que le personnel retraité des professions citées, ainsi que les professionnels de la réserve sanitaire puissent lui-aussi participer sur la base du volontariat.