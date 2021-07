Variant Delta : les personnes vaccinées pourraient autant le transmettre que les non-vaccinées

"La guerre a changé de visage." Dans une note interne alarmiste, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) américain avertit sur la très grande transmissibilité du variant Delta. Il serait non seulement aussi contagieux que la "varicelle", mais aussi plus "transmissible que les virus d’Ebola, du rhume et de la grippe", indique le texte relayé ce vendredi par le Washington Post et le New York Times. Et ce, indépendamment du statut vaccinal, révèlent des données récemment obtenues et encore non rendues publiques.