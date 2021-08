Les hôpitaux de Marseille parmi les plus impactés par la quatrième vague

Conjuguée à la période estivale, la quatrième vague de l’épidémie met en difficulté l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM). Lundi 23 août, ses dirigeants ont alerté sur la situation proche de la saturation que connaissent leurs services, alors que deux nouveaux patients en réanimation doivent être transférés mardi vers l’hôpital de Strasbourg. "L’AP-HM en nombre de patients hospitalisés est effectivement un des CHU les plus impactés de France métropolitaine", a souligné Lionel Velly, le chef du service de réanimation. Sur les 67 malades graves actuellement hospitalisés, 89% n’ont pas été vaccinés, selon le médecin, et la moyenne d’âge a baissé à 54 ans.

Et s’il vient à y avoir plus de patients ayant besoin de soins critiques, l’hôpital pourra difficilement faire face, a prévenu le chef de service. Et ce à cause du nombre de lits disponibles, 67, qui n’est pas extensible en raison des congés de soignants et des difficultés de recrutements. Actuellement, les lits de réanimation des hôpitaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont occupés par des malades du Covid à 77%, selon des chiffres de Santé Publique France (SPF) datant de lundi.

Autre service largement impacté, celui des urgences. Celles-ci sont en "réelle situation de crise" avec des pics d’activité record de près de 600 patients reçus en l’espace de 24 heures (Covid ou non). De plus, la rentrée marseillaise verra les touristes partir mais aussi un grand nombre de Marseillais revenir de vacances de pays d'Afrique du Nord très impactés par le Covid. De quoi être inquiet, selon le Pr Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale de l’AP-HM. Ce dernier a pointé de fortes disparités chez les patients admis en réanimation, avec une surreprésentation des habitants des quartiers les plus défavorisés au nord de Marseille.