La France impose un test obligatoire aux voyageurs hors de l'UE, vaccinés ou non

Car à compter de samedi, de nouvelles règles entreront en vigueur pour les voyageurs. À cette date, les vols depuis l'Afrique australe reprendront mais selon "un encadrement extrêmement strict et drastique". Pour ce faire, le gouvernement crée une nouvelle catégorie, les pays rouges écarlates et intègre les 7 pays de l'Afrique australe (Afrique du Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibie et l'Eswatin), particulièrement touchés par le variant Omicron. S'ajouteront à la liste le Malawi, la Zambie et l'île Maurice.