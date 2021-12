Variant Omicron : le PDG de Moderna juge prématuré de se prononcer sur l'efficacité de la 3e dose

Des données concernant l'efficacité des vaccins contre le variant Omicron sont très attendues, afin de savoir si ce dernier échappe à la protection conférée par les vaccins d'origine, ou si celle-ci est atténuée par les mutations qu'il présente. "On pense que le niveau d'anticorps a baissé, ce qui n'est pas une surprise, c'était déjà le cas pour le variant Delta", a de son côté réaffirmé, plus pessimiste, Stéphane Bancel. "Il est impossible de faire des conjonctions aujourd'hui, il faut faire l'analyse de tous les échantillons de sang et dans deux semaines on sera beaucoup plus intelligents", a-t-il toutefois insisté, concédant qu'il est très probable que le vaccin initial protégera au moins partiellement contre ce nouveau variant, même s'il protège moins que contre le variant Delta.

"Ce qui m’inquiète, c’est une personne plus à risque, plus âgée, qui aurait eu une troisième dose ; si les vaccins perdent cinq à dix fois d'efficacité en termes d’anticorps à cause de ce nouveau variant, on revient à la case départ", a-t-il détaillé, soulignant que "la première chose à faire est le rappel pour remonter le niveau d'anticorps de tout le monde".