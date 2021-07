Nouveaux variants, vaccins... Ont-ils changé le visage de l'épidémie depuis un an et demi ?

La quatrième vague redoutée par les autorités de santé sera-t-elle aussi virulente ? Les personnes âgées sont-elles mieux armées grâce à la vaccination ? Difficile de répondre à l'heure qu'il est à ces questions, mais une chose est certaine : l'épidémie de juillet 2021 n'a plus grand-chose en commun avec celle qui a touché le monde au printemps 2020. Nouveaux variants, meilleure prise en charge à l'hôpital, arrivée de plusieurs vaccins... Autant d'éléments à prendre en compte pour les épidémiologistes, et que l'on peut tenter d'observer à travers une série d'indicateurs.

Un premier constat s'impose : alors qu'en octobre 2020, une personne en soins intensifs sur deux avait plus de 70 ans, on n'en compte désormais environ 30%. Une baisse majeure symbolisée par les plus de 80 ans, dont la part a été divisée par trois. Forcément, il s'agit de vases communicants, ce qui signifie que d'autres classes d'âge sont désormais plus représentées. Quand la part des 60-69 est restée assez stable depuis le début de l'épidémie, ce sont les moins de 60 ans qui deviennent aujourd'hui plus nombreux. Leur part a progressé, passant d'environ 25% à son niveau le plus bas, à environ 40% aujourd'hui. Notons que 8% des patients en soin intensifs ont aujourd'hui moins de 40 ans.