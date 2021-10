Corrèze, Cantal, Manche... ces départements où le Covid se fait plus discret

Le Covid n'est encore pas de l'histoire ancienne. Pourtant, même si elle se propage toujours, les chiffres montrent une baisse continue de l'épidémie. "Les taux hebdomadaires de nouvelles hospitalisations et de nouvelles admissions en soins critiques étaient en diminution ou stables dans toutes les régions, excepté en Pays de la Loire (+7 nouvelles hospitalisations et + 9 admissions en soins critiques vs S38)", expliquait Santé publique France dans son dernier point épidémiologique, mettant un bémol sur les taux élevés d'hospitalisations qui restaient élevés dans les Outre-mer, en PACA et en Île-de-France.