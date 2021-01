Couvre-feu à 18h : "Une toute petite mesure", regrette l'épidémiologiste Catherine Hill

Le gouvernement a annoncé que le couvre-feu serait avancé à 18 heures à compter du 2 janvier dans les départements les plus touchés par le Covid-19. Une liste dévoilée ce vendredi 1er janvier à 13h sur TF1. "C'est une toute petite mesure", a estimé dans la matinée l'épidémiologiste Catherine Hill, invitée de LCI. "Qu'est-ce que ça change entre 18h et 20h ? Cela change que tout le monde va se dépêcher (...) Cela va changer extraordinairement peu de choses, et c'est embêtant car le virus circule beaucoup dans ces régions. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait confiner pour tester."

Face à la polémique sur la lenteur de la campagne de vaccination, Olivier Véran a annoncé ce jeudi 31 décembre que les soignants volontaires de plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès lundi. Et les premiers centres en ville pour les plus de 75 ans ouvriront début février. Là, "c'est une très bonne nouvelle" aux yeux de l'épidémiologiste. "Il faut vacciner le plus vite possible car cela réduira le nombre de cas, le nombre de morts. Il faut commencer par les personnes âgées et le personnel médical, il ne faut pas se focaliser sur les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Les plus antivax, on n'arrivera jamais à leur faire comprendre mais il y a beaucoup de gens indécis : il faut leur expliquer comment les vaccins sont étudiés".