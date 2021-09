Polémique sur la 3e dose de vaccin : Thierry Breton répond à l'OMS

On va produire en Europe et aux États-Unis 500 à 600 millions de doses par mois

On va produire en Europe et aux États-Unis 500 à 600 millions de doses par mois - Thierry Breton, commissaire européen chargé de coordonner l'approvisionnement de l'UE en vaccins anti-covid

Répondant à l'OMS, Thierry Breton a indiqué que les doses de vaccins nécessaires pour effectuer des rappels dans l'Union européenne , à savoir entre 300 et 350 millions, correspondent "à un mois de production" par l'Europe. "Je comprends le message, mais les chiffres ne le soutiennent pas dans la mesure où on va produire en Europe et aux États-Unis 500 à 600 millions de doses par mois", a-t-il ajouté.

Le commissaire européen a également rappelé que des centaines de millions de doses allaient être dirigées vers des pays dans le besoin, notamment en Afrique, via le dispositif Covax soutenu par l'ONU. De plus, Thierry Breton a souligné que les doses de rappel devaient intervenir au moins six mois après la vaccination complète et que tous les pays membres de l'Union européenne n'ont pas encore acté l'injection d'une 3e dose de vaccin.