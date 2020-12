Dans les Ehpad, des soignants hostiles au vaccin : "Le gouvernement doit en tenir compte"

L'alerte provient d'un sondage interne de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés (Fehap), révélé par Les Echos. Recueillies entre le 30 novembre et le 7 décembre, les réponses interpellent : 19% seulement du personnel serait d'accord pour se faire vacciner, 76% y seraient opposés, et 5% n'ont pas encore tranché.

La Fehap fédère 1715 établissements, soit environ un sixième de tous les Ehpad français, et près de la moitié de ceux du secteur privé à but non lucratif. Si son directeur, Antoine Perrin, rappelle que cet audit à usage interne n’a pas la fiabilité d’un institut de sondage, il reconnaît que la tendance est bien là, indéniable : "On a fait ça en une semaine, et c’est plutôt une tendance qu’un résultat à prendre de façon brute. On a pu se tromper quantitativement, mais pas sur le rejet de la vaccination en lui-même."