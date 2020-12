Covid-19 : pas de consensus trouvé concernant l'isolement forcé des malades

Faut-il contraindre les malades à s'isoler ? Le débat fait maintenant rage depuis plusieurs semaines. Souhaitant passer à la vitesse supérieure, Emmanuel Macron avait appelé, lors de son allocution le 24 novembre, le gouvernement et le Parlement à "s’assurer de l’isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante" comme cela peut se faire à l'étranger. En Angleterre et en Espagne, la police est par exemple chargée de s'assurer du bon respect de l'isolement. Cette déclaration avait suscité de vives réactions, tant du côté des médecins que dans la majorité au gouvernement. Lors d'un point de situation du gouvernement ce jeudi, il est apparu qu'un consensus à ce sujet n'avait toujours pas été trouvé.

"Nous avons souhaité évoquer avec les forces politiques et les groupes parlementaires la question d’une évolution juridique qui nous conduirait, comme d’autres pays autour de nous, à rendre cet isolement obligatoire et en prévoyant un système de sanction en cas de manquement. (...) Les échanges que j’ai eus sur ce sujet avec les représentants politiques et parlementaires m’ont conduit à la conclusion qu’une telle évolution, qui passerait par une nouvelle loi, ne fait pas consensus. Nous devons donc orienter nos pistes d’amélioration vers l’accompagnement renforcé des personnes malades", a déclaré Olivier Véran.