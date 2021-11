Covid-19 : Dépression, pensées suicidaires… La santé mentale des étudiants mise à mal par les confinements

Le président de la République, qui doit à nouveau prendre la parole ce mardi 9 novembre au soir à 20h (à suivre sur TF1 et LCI), ne devrait, cette fois, annoncer aucune mesure de confinement. De quoi rassurer la population, et surtout les étudiants. Car la santé mentale de ces derniers s'est particulièrement dégradée depuis l'apparition du coronavirus.

Selon une étude publiée ce mardi par l'Inserm et l'université de Bordeaux, cette catégorie de la population a payé un lourd tribut aux différents confinements ordonnés en France l'an dernier. Entre mars 2020 et janvier 2021, les chercheurs ont recruté plus de 3700 participants – des étudiants et des non-étudiants – afin de connaître l'impact des restrictions sur leur santé mentale. D'après les résultats obtenus, "les étudiants sont plus touchés que les non-étudiants".