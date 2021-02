Covid-19 : des arrêts-maladie "immédiats" très utilisés, mais peu d'abus constatés

Premier constat : si la possibilité de se mettre en arrêt pour cause de Covid a été largement utilisée, ce n'est pas le tsunami de déclarations que certains craignaient. À un rythme moyen de 3.000 formulaires remplis chaque jour depuis la mise en place du dispositif, le volume des déclarations reste dans les clous de ce qu'attendait l'Assurance Maladie, preuve selon elle que cette mesure "répond à un vrai besoin, mais également que son utilisation demeure appropriée et légitime", comparé aux quelques 30.000 arrêts quotidiens indemnisés en 2019. Mais les chiffres s'expliquent aussi par quelques gardes-fous mis en place par l'administration. Ainsi, la possibilité pour les cas contacts de se mettre en arrêt de travail ne vaut que si leur métier ne peut s'exercer en télétravail.

Justement, côté métiers, la plupart des déclarants sont des salariés du privé, à 68%, suivis par les fonctionnaires à 16%, et les professionnels de santé, à 6% seulement, même si eux avaient souvent un parcours plus simple pour accéder à un arrêt maladie "normal". Dans tous les cas, simplifier le système remplit son objectif, celui de permettre à quiconque aurait un doute sur sa santé de s'isoler sans attendre un diagnostic, et sans besoin de sortir de chez soi. Comme l'explique Thomas Fatôme, directeur général de la Cnam, "Il était essentiel de lever tout frein financier à l’isolement, notamment pour les personnes les plus vulnérables sur le plan économique".