Dans les centres de vaccination, AstraZeneca victime de sa mauvaise réputation

Des élus et des médecins du Nord et du Pas-de-Calais ont alerté lors du week-end de Pâques que des doses de vaccin AstraZeneca n'avaient pas trouvé preneurs dans des centres de vaccinations de la région, notamment en raison de la peur d'effets secondaires. "C'est plus qu'un vent de panique", indique la maire de Calais Natacha Bouchart lundi à l'AFP, ajoutant qu’elle dispose de "550 doses d'AstraZeneca à écouler" et seulement 70 rendez-vous prévus pour les prochains jours.

"Cela fait huit jours que cela a commencé et vendredi (ndlr : lorsque le régulateur britannique du médicament a indiqué avoir identifié 30 cas de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu ce vaccin), c'était le coup de grâce" a résumé l'élue. "Il faut vraiment une campagne nationale pour expliquer que ce vaccin n’a pas plus de conséquences négatives que le Pfizer ou le Moderna", a-t-elle insisté, pointant une "très mauvaise communication qui a des conséquences lourdes".