Covid-19 : dès la "mi-octobre", les tests seront payants

"Les tests à répétition n'empêchent pas d'aller à l'hôpital et de contaminer fortement", a rappelé le porte-parole du gouvernement, en marge d'un déplacement à Ajaccio (Corse). "D'ici mi-octobre, chacun aura le temps de s'organiser et de prendre ses responsabilités, nous prenons également les nôtres", a-t-il ajouté. Depuis le 7 juillet, les tests de dépistage sont déjà payants pour les touristes étrangers et facturés à hauteur de 49 euros pour les PCR et de 29 euros pour les antigéniques.