Dès lundi, test PCR obligatoire et isolement de 7 jours s'imposent aux voyageurs venant d'un pays hors UE

Le gouvernement serre la vis. Lors de son allocution, jeudi 14 janvier, le Premier ministre Jean Castex a énuméré une série de mesures visant à "durcir fortement les conditions d'entrée sur le territoire national et renforcer les contrôles aux frontières". Alors que la France est fortement touchée par la pandémie et doit faire face à la circulation du variant britannique, le gouvernement prévoit de réduire "drastiquement" les flux transfrontaliers.

Le Premier ministre a appelé les territoires d'Outre-mer à prendre des mesures nouvelles. "La Guyane, et à travers elle, les Antilles, doivent être le plus possible protégées du variant à risque qui circule en Amazonie", a-t-il ajouté. Le préfet sera donc chargé de prendre les mesures de restrictions nécessaires à la situation actuelle. "Le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés pour rejoindre les Antilles et la Métropole, comme c'est déjà exigé dans l'autre sens", a déclaré le Premier ministre.

Pour les voyages de Guyane, Mayotte ou la Réunion vers la métropole, des tests négatifs réalisés dans les 72 heures avant le vol seront exigés Les voyageurs devront remplir une attestation sur l'honneur déclarant l'absence de symptômes et s'engager à un auto-isolement de 7 jours après l'arrivée, avec un test PCR à la fin de l'isolement.

Inversement, les voyageurs qui se rendent à l’aéroport pour prendre un vol à destination des Outre-mer "doivent pouvoir présenter lors d’un contrôle l’attestation dérogatoire de déplacement pendant les heures de couvre-feu", précise en outre le ministère de l'Intérieur, ainsi qu'une attestation sur l'honneur déclarant l'absence de symptômes et l'engagement à s'isoler pendant sept jours après l'arrivée et à réaliser un test PCR à l'issue. En outre, le port du masque est obligatoire dans l'avion et dans les aéroports.