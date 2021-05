Covid-19 : des médecins dénoncent un déconfinement basé sur des critères "politiques" et non "sanitaires"

"Les exemples du Royaume-Uni, du Portugal et d'Israël démontrent pourtant que la lutte contre le Covid-19 passe par une méthode 'hybride', qui allie la vaccination comme moyen de prévention à l'emploi de dispositifs de protection et de contrôle", poursuivent les signataires de la tribune . "Faute de l'avoir compris, la France expose son système de santé à une situation durablement tendue, au prix de nombreux décès directs et indirects, sans compter les personnes souffrant de 'Covid long', dont la prise en charge pourrait représenter un défi majeur de santé publique au cours des années à venir."

Dès lors, les médecins et chercheurs appellent à "la mise en place d'un nouveau protocole national, qui fixe des seuils précis, déclenchant des mesures automatiques, décidées et débattues à l'avance, afin de pouvoir garantir le tester-tracer-isoler et un fonctionnement efficace du système de soins." Ce protocole s'accompagnerait d'"un isolement effectif des malades, tout comme la quarantaine imposée aux frontières".

Enfin, les professionnels de santé mettent en avant les recommandations du Haut conseil de la santé publique, "en particulier au sujet des écoles : 'Les fenêtres doivent rester ouvertes pendant les cours ou enseignements' et 'l'idéal est d'ouvrir deux fenêtres, si possible, pour favoriser la circulation de l'air'". Ils appellent aussi à "ne plus être dans le déni ni dans la pensée magique, ni invisibiliser la maladie et ses conséquences". "Seule une attitude proactive alliant vaccination et protocole gradué permettra de vaincre le Covid-19", concluent-ils.