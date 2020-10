Covid-19 : des semaines après leur guérison, ces jeunes souffrent encore de fatigue chronique

SYMPTÔMES - De nombreux jeunes, d'abord atteints sans gravité par le coronavirus, souffrent depuis leur contamination de fatigue persistante. Il s'agit désormais d'un enjeu de santé publique.

Personne dans le monde n'est encore en mesure de dire si, une fois que le Covid-19 est passé par vous, il repassera ou non. Une certitude : son passage laisse des traces, qui peuvent perdurer, y compris chez les sujets les plus jeunes. Pierrick et François-Xavier, 20 ans, peuvent en témoigner. Eux qui, après avoir été contaminés cet été sur le bassin d'Arcachon, souffrent encore. "Plus de fatigue et de faiblesse, c'est une sensation de lourdeur, l'impression d'être un peu dans les vapes, on ne se sent pas en pleine possession de ses moyens", décrivent-ils après une petite demi-heure de skate. Leur limite, désormais.

Séquelles à long terme

Au départ, leurs symptômes n'avaient pourtant duré qu'une semaine. Et avaient été jugés sans gravité. Fièvre pour l'un, perte du goût et de l'odorat pour l'autre. "Maintenant, ce sont de gros pics de fatigue. Même après les siestes, on reste fatigués en fait, constamment, et ça se traduit aussi par des maux de tête", détaille Pierrick. Ces séquelles à long terme rendent leur quotidien compliqué. "J'ai contaminé mes parents dans la foulée alors depuis, je mange moins à table avec eux, je ne leur fais plus la bise... Ils ressentent aussi cette fatigue. Et ma mère vit dans la peur de réattraper le virus", confie pour sa part François-Xavier.

Ils ne sont pas des cas isolés. Une récente étude irlandaise, menée auprès de 128 patients, établit que 52% des personnes frappées par le Covid-19 souffrent de cette fatigue chronique, jusqu'à dix semaines après leur guérison. Résultat, les cliniques du sommeil, comme celle du CHU de Bordeaux où TF1 s'est rendu, voient affluer depuis plusieurs semaines un nouveau type de patients : ces jeunes, a priori en bonne santé.

Le Covid n'est pas une infection anodine. C'est une infection qui peut se payer très cher dans le temps. - Le Pr Pierre Philip

Heureusement, cette fatigue n'est pas une fatalité. Il n'y a d'ailleurs même pas besoin de médicaments pour lutter contre ces symptômes. "En jouant à la fois sur l'hygiène du sommeil, l'activité sportive et, dans une moindre mesure, l'alimentation, en fait on remet à zéro les compteurs de l'inflammation, et on récupère l'énergie dont on a besoin", explique le professeur Pierre Philip, directeur de la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux.

Pourquoi cette fatigue persiste-t-elle aussi longtemps ? "Le Covid libère un orage de cytokines (substance élaborée par le système immunitaire, réglant la prolifération de cellules, ndlr), et ces cytokines vont circuler dans le sang. Il y en a même qui vont être produites à l'intérieur du cerveau, poursuit le professeur. C'est ça qui va créer le dérèglement, et se trouve à l'origine de la fatigue. Le Covid n'est pas une infection anodine. C'est une infection qui peut se payer très cher dans le temps." Un temps que même les moins de 20 ans peuvent connaître, donc.