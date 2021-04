Covid-19 : des ONG alertent l'Europe sur les masques contenant du graphène

Sur cette capture d'une des unes de Bild, le premier quotidien allemand, on peut voir la présidente de la Commission européenne porter un masque produit par cette entreprise. Or, ces masques contiennent du graphène, des nanoparticules qui permettraient, selon Shengquan, de lutter efficacement contre le coronavirus.

Ce n'est cependant pas l'avis du CIEL (Center for International Environmental Law) ni celui d'ETC Group, Health Care Without Harm et Women Engage for a Common Future. Ces quatre ONG, spécialisées dans la santé environnementale, alertent dans une lettre envoyée début avril aux dirigeants de la Commission européenne et du Parlement, que ces masques en polypropylène, disponibles en France et en Europe, seraient "potentiellement toxiques". Ces ONG demandent dans cette lettre que ces masques soient retirés de la vente et que leur usage soit interdit.

"Autoriser la mise sur le marché de masques non évalués et potentiellement dangereux a de graves répercussions sur la santé et peut dangereusement ébranler la confiance du public dans le port de masques", alertent les ONG dans cette lettre.