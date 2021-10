Covid-19 : des patchs de vaccination pourraient bientôt remplacer les seringues

Si les projets de vaccination grâce à des patchs ne sont pas nouveaux et se sont multipliés depuis le début de la pandémie, les résultats de l'étude publiée vendredi sont particulièrement prometteurs.

Fini les aiguilles qui angoissent, le vaccin contre le Covid pourrait bientôt être injecté via un simple carré de plastique d'un centimètre sur un centimètre recouvert de plus de 5000 minuscules pics imprégnés du vaccin. C'est en tout cas le projet de chercheurs australiens dont l'étude a été publiée dans la revue scientifique "Science Advances".

En effet, cette technique a été testée sur des souris et les résultats recueillis ont alors largement "surpassé" ceux obtenus avec un autre groupe de souris, vaccinées, elles, à l'aide d'aiguille. Selon le Dr. Muller, co-auteur de l'étude et virologue à l'université de Queensland, en Australie, la réponse d'anticorps était "très forte" pour les souris vaccinées via le patch, "y compris dans les poumons, ce qui est important pour le Covid-19", a-t-il détaillé.

Dans un deuxième temps, l'efficacité d'une seule dose a été évaluée. En utilisant un adjuvant, qui sert à stimuler la réponse immunitaire, les souris ne sont alors "pas du tout tombées malades".

Le vaccin serait donc plus efficace grâce à cette nouvelle technique d'administration. En effet, contrairement à la seringue, qui entraîne une injection intramusculaire, le patch permet une insertion du vaccin via la peau où il y a plus de cellules immunitaires requises pour prendre en charge le vaccin.