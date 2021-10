Des personnes sont-elles génétiquement immunisées contre le Covid-19 ?

Si les vaccins permettent de se prémunir contre les formes graves du virus, certains d’entre nous auraient déjà des ressources pour lutter contre la maladie, grâce à leur patrimoine génétique. C’est la piste avancée par un consortium de médecins spécialisés dans les maladies infectieuses, l’immunologie et la génétique. Ces experts internationaux venus du monde entier - de France notamment mais aussi des États-Unis, du Brésil, des Pays-Bas et de la Grèce - ont lancé le 18 octobre un appel dans la revue scientifique britannique Nature Immunology pour identifier les quelques élus résistants à l’infection.

Le 13 octobre dernier, un article de la revue scientifique britannique The Lancet relevait déjà que "la prédisposition génétique de l'hôte face au Covid-19 est maintenant de plus en plus reconnue" et que des études avaient déjà été réalisées à ce sujet.