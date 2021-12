Covid-19 : des professionnels de santé alertent Olivier Véran sur la circulation du virus chez les enfants

Depuis début novembre, les professionnels de santé comptent "plus de 300.000 enfants et adolescents" testés positifs au Covid-19. Sans compter le nombre d'hospitalisations. "Elles ont dépassé les pics de toutes vagues précédentes, avec plus de 800 enfants de moins de 10 ans et 300 adolescents de 10 à 19 ans hospitalisés en six semaines", indiquent-ils, déplorant des chiffres "qui ne font qu'augmenter." À ce jour, 13 décès ont été recensés sur l'année.

Pour ces médecins et scientifiques, l'école est sans conteste un lieu important de la transmission du virus, en prenant appui sur les nombreux clusters en milieu scolaire ces dernières semaines. "Un des premiers clusters du variant Omicron a été détecté également" dans un établissement scolaire, rappellent-ils.