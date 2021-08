Des stocks d'ivermectine saisis par l'ARS en Martinique ? Une rumeur rapidement démentie

Le pharmacien confie observer des ordonnances qui le font bondir de sa chaise. "Ici, l'ivermective est prescrite hors des autorisations de mise sur le marché, sur plusieurs jours et avec des dosages comparables à ceux donnés à des animaux. Normalement, le dosage est de 18mg au maximum, mais j'ai observé des prescriptions à 100mg... C'est ce qu'on donne pour des moutons ! C'est notre rôle en tant que pharmaciens de refuser ces prescriptions si nous estimons que cela met en danger les patients." Et d'expliquer qu'il va faire parvenir à ses confrères un courrier expliquant qu'ils engageraient leur coresponsabilité en cas de problèmes rencontrés par les patients.

Au total, estime le président de l'Ordre martiniquais des pharmaciens, une vingtaine de médecins réaliseraient aujourd'hui des prescriptions d'ivermectine, et ce malgré l'absence de résultats significatifs sur la maladie lors des essais cliniques réalisés dans le monde. Une situation qui peine Claude Marie-Joseph, surtout lorsqu'il observe les réticences de la population vis-à-vis du vaccin. "Les gens recommencent à vouloir se faire vacciner", souligne-t-il. "Mais surtout car on enterre actuellement des familles entières. Des grands-parents... Ça nous rappelle des scènes vues au Brésil. Un des clients a perdu 14 personnes en 15 jours parmi ses proches, famille et amis. On parle ici d'une hécatombe."

Sollicité, le cabinet du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu reconnaît que les fake news autour de l'épidémie font du tort dans les Antilles. Et souligne qu'au-delà des réseaux sociaux où se propagent de fausses informations, il est aujourd'hui difficile de porter certains messages auprès des populations en raison des prises de positions de personnalités publiques. Des élus ont notamment affiché à plusieurs reprises leur scepticisme quant au bénéfice de la vaccination, tandis que d'autres relaient des rumeurs infondées. Député (PC) de la Martinique, Jean-Philippe Nilor a notamment évoqué les pénuries d'ivermectine, tout en réaffirmant son opposition à une "vaccination forcée".