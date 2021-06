Des troubles neurologiques ou psychiatriques chez un tiers des patients guéris du Covid ?

Il y a quelques semaines, LCI évoquait la persistance de symptômes du Covid longtemps après une contamination. Le Pr Jade Ghosn nous expliquait observer "après six mois, au moins un symptôme chez 60% des patients suivis. Chez 25%, on constate même trois symptômes qui perdurent : les douleurs musculaires et articulaires, la fatigue et des difficultés respiratoires." Si les séquelles physiques de ce que l'on appelle les "covid longs" sont documentés, que sait-on de l'impact neurologique ou psychiatrique du virus ?

Afin d'en savoir plus, Les Vérificateurs ont sollicité la Pr Karen Ritchie, dans le cadre du partenariat noué entre les Vérificateurs et l'Inserm. Directrice de recherche émérite au sein de l'institut, elle est épidémiologiste et également neuropsychologue spécialisée en psychotrauma au sein de l'Institut du Cerveau Trocadéro. Les données mises en lumière dans The Lancet, explique-t-elle, sont loin de la surprendre.

Des messages alertent à ce sujet sur les réseaux sociaux, notamment un qui relaie une étude parue dans la revue scientifique The Lancet. Portant sur 200.000 patients remis du Covid, elle montre que "34% développent un trouble neurologique ou psychiatrique dans les six mois suivant l'infection". Le risque, apprend-on, "est d'autant plus élevé que la maladie a été sévère".

La clinicienne neuropsychologue n'a pas été surprise d'observer un impact neurologique et psychiatrique du virus. "Quand j'ai été enfermée durant le premier confinement l'an dernier, j'ai comme tout le monde entendu parler des problèmes d'odorat", glisse-t-elle. Un élément qui a alors fait tilt dans l'esprit de la chercheuse : "C'était le signe évident d'une probable implication du système nerveux central". Ce qui l'a poussée à s'intéresser aux précédentes épidémies causées par des coronavirus, que ce soit le SRAS ou le MERS, au début des années 2000. Des études à l’époque avaient mis en avant une grande fréquence de troubles neurologiques et psychologiques chez les survivants, persistants des mois après leur sortie de l'hôpital. Avec notamment l’inflammation du cerveau, des troubles de la mémoire et des pertes de conscience.

Les travaux publiés dans The Lancet présentent néanmoins quelques limites. S'ils offrent "une évaluation de la fréquence", ils n’explorent pas "les causes multiples" des pathologies identifiées.

Dans le cadre de l'épidémie actuelle, les premières observations scientifiques publiées ont également témoigné d’une large gamme de symptômes signalant l’implication du système nerveux : encéphalites, maux de tête sévères, crises d’épilepsie, maladies cérébrovasculaires, troubles de mémoire et du langage.

L'experte identifie trois causes principales aux troubles neurologiques et psychiatriques en lien avec l'épidémie. Tout d'abord, une possible "infection directe causée par le coronavirus dans le cerveau". La "barrière" qui le protège d'ordinaire pourrait être rendue imperméable à cause de l’inflammation associée à l'infection, cessant ainsi de le protéger. Alternativement, le virus pourrait entrer par la périphérie, par exemple les neurones de l’œil ou du nez et monter vers le cerveau par des fibres nerveuses. Autre piste à explorer : celle des effets secondaires liés à l'atteinte système respiratoire. "70% des gens hospitalisés pour cause de Covid ont besoin d'une respiration mécanique", rappelle Karen Ritchie. Or, "on sait qu’environ 80% de patients sortant d’une ventilation pour n’importe quelle raison manifestent un an après des troubles, que ce soit pour la mémoire, le raisonnement ou la vitesse de traitement des informations".

En parallèle, l'experte ajoute qu'un "manque d'oxygène dans le cerveau, que l'on nomme l'hypoxie et dû aux troubles respiratoires, pourrait également endommager le fonctionnement" de notre organe moteur. Une affection dont les conséquences peuvent être multiples : troubles du langage une fois encore, ou bien de la mémoire... La dernière cause des troubles neurologiques et psychologiques évoquée par la spécialiste de l’Inserm est le traumatisme auquel l’ensemble de la population a été exposée. Impossible en effet de faire abstraction de l'impact du trauma psychologique engendré par l'épidémie. "Les reportages dans les médias, le nombre de morts quotidiens, la perte des proches, les incertitudes sur l'emploi, le confinement... Tous ces facteurs peuvent précipiter les problèmes psychiatriques et aggraver des troubles neurologiques."